 Indigna a tatarabuela trato en tienda departamental; ya ni las deudas puede pagar 

| 09/09/2020 | ionicons-v5-c 12:00 | - Olivia Martínez |

Nuevo León.- Doña Ana María García Navarro se sintió humillada, pero por respeto a su marido, 8 hijos, 11 nietos, 13 bisnietos y un tataranieto no se dejó.

"Me dijo no puede entrar, es que usted, sí le dije soy mayor de edad, pero si yo vengo a hacer mi pago. Es que yo pienso que soy persona activa, todavía sé lo que tengo, cómo me llamo, cuántos hijos tengo, tengo un marido", expresó doña Ana.

Esta vecina de la colonia Villas de San Miguel, en Guadalupe, se sintió muy mal. Y reclamó:

"Le dije es un crimen, aunque se oiga feo y grosero, por que nos dejan a relegarnos, si nosotros fuimos los pilares, somos los árboles gruesos, por qué ahora a los débiles quieren matarnos, no señor".

Iba a con las medidas de autoprotección por la pandemia y ni así.

El amor de su familia la hace salir adelante.

Y no importa la edad: ella emprendió un negocio de hechura de estolas, manañitas o capas y chalinas para dama.

Es tan activa y alegre que espera con ansia el fin de la pandemia para reanudar sus visitas a la casa club para convivir con otros guadalupenses, donde ella y los demás integrantes de la edad de oro demuestran que hay capacidad para rato, algo que en la tienda departamental no supieron valorar.

Y para su sorpresa, esa discriminación se repitió en otro negocio a donde fue a comprar un sillón para el reposo de un familiar enfermo: tampoco la dejaron entrar, por la edad.

Por eso, le exigió a las autoridades estatales interceder con los negocios para parar esta discriminación hacia los adultos mayores.

Doña Ana está orgullosa, muy decidida a seguir siendo feliz y a salir adelante, por eso no permitirá que nadie más la vuelva a discriminar por su edad.