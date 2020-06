Incineran a su madre por diagnóstico de Covid-19; prueba da negativo

La madre de Leslie fue incinerada porque los médicos le dijeron que tenía síntomas similares al Covid-19, pero días después descubrieron que el resultado era negativo

INFO7

Por: Jesús Vargas

La mamá de Leslie tuvo una recaída en su estado de salud; tenía un tumor en la matriz que en las últimas semanas se fue agravando.

"Yo cuando vi que ya le faltaba respiración y se agitaba mucho y tenía otro semblante, pues optamos para llevar a la clínica 17".

De su casa, la llevaron a la clínica del IMSS para que recibiera la atención médica en donde finalmente falleció.

Su muerte fue tan dolorosa como la imposibilidad de despedirse de ella por la causa de muerte que quedó en el certificado de defunción.

"En el dictamen médico abajo me ponen que es sospechoso a Covid y nosotros le decíamos que sí acaso lo máximo que estuvo (en la clínica) fueron 40 minutos", señala.

"Ahí en la clínica en donde según me la estaban estabilizando, entra en el paro respiratorio pero en ningún momento ella se me enfermo, que tuviera Covid".

Debido a esto fueron obligados a cremar el cuerpo sin tener derecho a ser velado, pero sobre todo a que sus familiares tuvieran la oportunidad de darle el último adiós.

"No es justo que uno los lleva a los doctores, para que ellos nos puedan ayudar con sus aparatos, con sus conocimientos y en sí no hagan nada y todavía le pongan eso cuando nosotros sabíamos que no".

Leslie deja en evidencia el actuar de los médicos a través de los documentos que recibió.

En las causas de muerte del acta aparecen una insuficiencia respiratoria aguda y neumonía adquirida.

También aparece el cáncer de ovario y paso como caso sospechoso de Covid-19.

Sin embargo tres días después de que fue incinerada, les entregaron los resultados del nuevo coronavirus, en donde el resultado fue negativo.

"No es justo que no la pudimos velar, darle su velorio con los familiares, nada más por ese detalle de sospechoso a Covid cuando ella no lo tenía".

Al ser catalogada su muerte como Covid-19, el precio de la incineración se duplicó al pasar de 7 mil 15 mil pesos, sólo porque el acta de defunción señalaba que era una muerte por este virus.