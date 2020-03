Incendio en sierra de Santiago avanza 20 hectáreas

Noticias de hoy - 14/03/2020 11:58 a.m.

Por: Alberto Vásquez

Al menos 100 brigadistas más se han unido a las labores de combate al incendio en Ciénega de González, en el municipio de Santiago, Nuevo León, donde además se ha enviado un segundo helicóptero para apoyar a las labores en el combate al fuego que se registró desde el pasado jueves.

Miguel Ángel Perales Hernández informó que el pasado viernes se tenían apenas 4 hectáreas de incendio, sin embargo, por las condiciones meteorológicas ha ido avanzando desde el pasado viernes, hasta llegar a 20 hectáreas las que se están consumiendo.

Explicó que los brigadistas pertenecen a la SEDENA, Protección Civil, tanto municipal como estatal, CONAFOR, servicios aéreos del gobierno del estado, policía municipal así como agua y drenaje de Monterrey y una buena parte de los comuneros del sector que tienen la experiencia de colaborar en otros incendios.

Perales Hernández explicó además que el siniestro no ha llegado a los arboles adultos, por lo que aún no se tiene gran problema en el combate, puesto que hasta ahora solo se ha consumido hoja seca y matorral bajo, siendo esta una superficie de al menos 20 hectáreas.

Hasta ahora no existe riesgo para la población ya que se tiene ya un control del 30 por ciento y se sigue avanzando en el combate por todos los medios, ya que es una zona boscosa con una tipografía muy accidentada.

Cabe mencionar que en el año 2016 se registró en el mismo lugar un incendio de grandes dimensiones, que tardaron casi un mes en ser apagado por completo.

Este nuevo incendio, pudo haber sido provocado por algunas personas, según lo explicó Perales Hernández, debido a que por las condiciones climatológicas no hay manera de que se haya iniciado de manera natural.

El director de la corporación dijo que se acercan las vacaciones de semana santa por lo que pidió a la población que no haya fogatas cuando acuda a alguno de los parajes, que no deje botellas de vidrio tiradas, pues esto causa el efecto lupa que es causante también de algunos incendios, recomendó también no tirar colillas de cigarro a la orilla de la carretera y evitar la quema controlada de basura o hierba, además de reportar de inmediato cualquier siniestro al número de emergencia 911 para poder actuar a tiempo.