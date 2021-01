IMSS vuelve a reconversión hospitalaria por aumento de casos en Nuevo León

Además de la reconversión, el estado espera la llegada de personal médico del IMSS en Coahuila y Tamaulipas para apoyar en la atención a pacientes con este virus

| 14/01/2021 | ionicons-v5-c 18:11 | Andrea Rodríguez |

Monterrey,.- Debido al alto número de hospitalizados por, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inició el plan de reconversión hospitalaria que incluirá al Hospital de Traumatología No. 21, el de Ginecobstetricia No. 23 y el de No. 34 de Cardiología.

Esta etapa de reconversión incluye 162 camas más para llegar a un total de 1,320 camas destinadas para atender a pacientes con este virus.

Para poder operar el incremento de camas destinadas a pacientes Covid, se informó que ya se está contratando personal eventual, por lo que también vendrán al estado trabajadoras y trabajadores de la salud provenientes del IMSS en Coahuila y Tamaulipas.

Al iniciar la reconversión, el IMSS señaló que espera que para el lunes 18 se hayan reconvertido 80 camas, es decir el 50 por ciento de la meta.

De las 162 camas a reconvertir, nueve serán del Hospital General de Zona número 2; 12 irán al Hospital de Zona 4; otras 40 al Hozpital de Zona 6; ocho al de Zona número 17 y 22 al hospital de zona número 67.

En el caso de los hospitales que se agregaron a la reconversión, se informó que para el Hospital de Traumatología y Ortopedia serán 40 camas, y para el Hospital de Cardiología 31 camas.

Las dos unidades servirán como referencia, por lo que los pacientes que vengan de los hospitales de zona serán enviados a estos para continuar con su atención, de acuerdo a sus condiciones de salud.

El IMSS aclaró que en el Hospital de Ginecología y Obstetricia no se reconvertirán camas, por lo que el plan estratégico de este será la concentración de todos los casos gineco-obstétricos del IMSS en Nuevo León