IMSS recibe 29 mil piezas de insumos para protección de personal en NL

La remesa es parte de los envíos que se hacen desde Nivel Central para la Oficina de Representación, durante la emergencia sanitaria por COVID-19

Por: Redacción

La Oficina de Representación Nuevo León del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha repartido esta semana 29 mil 133 piezas de protección personal en distintas instalaciones de salud, entre batas quirúrgicas, respiradores N95 y antisépticos, de acuerdo con las necesidades de cada trabajador y según la función que desempeña.

Entre los insumos que se han repartido están 2 mil respiradores N95 a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 21, de Traumatología y Ortopedia; otra cantidad igual y 16 piezas de antisépticos de clorhexidina al 1 por ciento, a la UMAE No. 23, de Ginecología y Obstetricia, para uso de higiene personal en áreas críticas como urgencias, quirófanos y terapia intensiva; y el mismo número de piezas para la No. 34, de Cardiología.

Esta remesa es parte de una serie de envíos que el IMSS, desde Nivel Central, hace llegar para proteger al personal que labora en la primera línea de atención en los hospitales de referencia COVID-19.