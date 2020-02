Impulsa Mauricio elecciones primarias en el PAN, o habrá derrota

Mauricio Fernández pidió vivir la democracia y aprender de errores y aciertos para elegir al candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León

25/02/2020 10:54 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez

El tres veces exalcalde panista de San Pedro, Mauricio Fernández, está impulsando las elecciones primarias para ciudadanizar la candidatura del PAN a la gubernatura de Nuevo León, en lugar de convenciones y dedazos, y advirtió que, de lo contrario, su partido político saldrá derrotado.

O te vas a una convención, te vas a una designación o te vas a una primaria o ciudadanización tipo encuesta, hay mil formas de hacerla, que sea un candidato del Estado y en esa tesitura también te cabe gente de la sociedad que quiera participar y a la que le sería muy difícil entrar a una convención, planteó.

Las elecciones primarias son una forma democrática en la que el seleccionado no necesariamente tendría que ser militante, pero sí con fuerza y aceptación dentro y fuera del PAN.

El excandidato a la gubernatura pidió vivir la democracia y aprender de errores y aciertos.

Por un lado, refirió lo ocurrido en el PAN para designar candidata a la alcaldía de San Pedro y por otro lado recordó el caso de su exadversario José Natividad González Parás, quien fue elegido como candidato a gobernador no sólo por los miembros del PRI, sino por la población en general cuando el tricolor decidió abrir sus procesos.

En la alcaldía de San Pedro la última ocasión dije hagan una encuesta y ese es nuestro candidato, para qué nos hacemos tantas bolas, nos tocó Rebeca y acabamos perdiendo, y luego también me tocó vivirla en carne propia, cuando competí contra el licenciado Natividad González Parás, a mí los propios reglamentos del partido me limitaron a hacer campaña con los panistas que hay en el Estado, y Nati hizo una de ésas, en todo el Estado, y pues fue avalado por medio millón de personas, entonces fue un candidato que ya venía, vamos a decir, con un apoyo ciudadano gigantesco, expresó.

Insistió en que el PAN debe postular a ciudadanos ejemplares.

Una ciudadanización de la candidatura, eso es lo que estoy sugiriendo al partido que deberíamos explorar esta alternativa y para mí sería la forma de que no nos dividiéramos, luego las convenciones son perdedores y ganadores. En una primaria, no; en una primaria, le preguntas a todo el Estado y todo el Estado opina, el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, entonces no hay confrontación de una convención, sostuvo.

Y el PAN tendría que ofrecer perfiles para incluirlos.

Se ha hablado de varios, del ingeniero Alejandro Rodríguez, que estuvo de presidente de Tigres, el recién salido rector del Tecnológico, varias gentes que se han mencionado, a Artemio Garza, del Parque Fundidora, en fin, sostuvo.

No tengo duda que esto garantiza ganar la gubernatura, aseguró.

Ante su propuesta, el PAN no ha resuelto nada, pero en diciembre, la dirigencia local decidirá si propone o no ante la instancia nacional esa alternativa. Y de aceptarse, deberá aplicar filtros.

Tiene que poner un filtro para que, si se hace una primaria, el partido ponga reglas de cómo se puede ser incluido o no en la primaria, obviamente no se puede anotar el que quisiera, explicó.

Y si hay éxito, se debe replicar en la selección de candidatos a otros cargos.

Esta sería la gran oportunidad de ganar Nuevo León y creo que este método te garantizaría esa posibilidad, los otros métodos yo no le veo la posibilidad de que llegue el triunfo y alguno de ellos garantizaría perder, sentenció,

De entrada, Fernández Garza se descartó para ser candidato porque ahora su prioridad son sus proyectos de Museos en San Pedro.

Yo no puedo hacer todo, soy muy clavado para mis cosas, entonces o hago una o hago otra, y yo ya tomé la decisión de en estos años de mi vida, ya más viejo, tratar de poner en orden mis colecciones y compartirlas con México, aclaró.

El PAN tiene la última palabra.