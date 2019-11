Implementarán operativo vial por 'Buen Fin' en el centro de Monterrey

Por: Andrea Rodríguez





Por motivo del "Buen Fin", que se estará llevando a cabo del 15 al 18 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública y vialidad de Monterrey implementará un operativo de seguridad y en el se incluirá cerrar un tramo de la avenida Juárez.

Desde Washigton hasta Constitución se va a restringir el paso para vehículos ligeros, para darle prioridad al transporte público y así ayudar a disminuir los accidentes del número de peatones que se va a incrementar por este evento.

Ante esto se invita a los vehículos ligeros que utilicen las vías alternas como: Pino Suárez, Cuauhtémoc, Zaragoza, Suazua, Doctor Coss, Guerrero y Galeana.

En el operativo del "Buen Fin" participarán cerca de 300 elementos de las diferentes áreas, que estarán destinados para cubrir las áreas comerciales y tener un saldo blanco durante las compras de los regiomontanos.

Se exhortó a los ciudadanos a que si no es necesario no lleven a los niños, o en caso de que los acompañen no los suelten de la mano o los pierdan de vista, pues pretender evitar que los niños se extravíen.

Por está situación se contará con tres módulos de recuperación de menores, que estarán ubicados sobre la avenida Juárez, en las calles Carlos Salazar, Juan Ignacio, y Padre Mier, y en caso de extravío ahí podrán trasladarse los padres de los menores e informar para que se inicie la búsqueda de inmediato.

El operativo iniciará el día 15 de noviembre a las 10 de la mañana y concluirá el día 18 a las 10 de la noche.