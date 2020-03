Implementará Escobedo vigilancia para que ciudadanía tome conciencia de no salir de casa

Notimex -

Ante el llamado de las autoridades estatales de que en la medida de lo posible, la población no salga de sus casas para evitar los contagios de Covid-19, la Policía del municipio Metropolitano de Escobedo, Nuevo León, estará realizando rondines para recomendarle a quien sorprenda en la calle que es más seguro permanecer en su domicilio.

La alcaldesa, Clara Luz Flores Carrales, informó este lunes que se trata de un nuevo protocolo de actuación que busca persuadir, de la mejor forma posible, a que los ciudadanos permanezcan en sus viviendas.

De acuerdo a este protocolo, si los uniformados de la Proxpol ven personas en espacios públicos les pedirán que hagan conciencia y les recordarán el llamado de la autoridad estatal de no acudir a parques o reuniones no urgentes.

Los policías, dijo la alcaldesa, estarán patrullando las calles con cubrebocas, portarán gel antibacterial y mantendrán su unidad desinfectada.

"Me debo poner antibacterial permanentemente, no deben de saludar de manos, pero como ustedes tienen sectores en donde no necesariamente la gente está informada de lo que está pasando o hay lugares donde no hay una conciencia real de lo que está pasando, es por eso que vamos a invitarlos a que tengan tapabocas puestos, que nos van a ayudar a evitar a contagiarnos de otras enfermedades", recomendó Flores Carrales a los policías.

"Desde su patrulla, los policías invitarán a los ciudadanos a regresar a sus hogares para no contagiarse; en caso de vigilar a pie, deberán mantener una distancia de 1.5 metros con las personas para informar", abundó la edil escobedense.

Los elementos de seguridad también podrán ayudar a aquellas personas que presenten síntomas respiratorios similares a los del Covid-19, para ello les pedirán nombre completo, dirección, teléfono, relación con la persona que presenta los síntomas y su ubicación para hacerle llegar la ayuda sin salir de casa.

Al 16 de marzo, Nuevo León tiene confirmados 12 casos de Covid-19.