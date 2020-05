Ildefonso pide reforzar agenda de género en política pública

El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sostuvo una reunión virtual con poco más de 1,000 empresarios

Por: Brenda Garza

Monterrey.- En las políticas públicas del país, la agenda de género es un tema que no debe relajarse, y por el contrario debe ser impulsado como un apoyo al crecimiento de la economía.

En tiempos difíciles como los que se registran actualmente darle mayor fuerza a dicha agenda y la participación de las mujeres en la labor de emprendimiento es fundamental.

Al sostener una reunión virtual con poco más de 1,000 mujeres empresarias, el ex Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, destacó que "estas crisis nos hacen reflexionar cuales son las fallas de los modelos que hemos venido construyendo hasta hoy y nos dan la oportunidad de podernos reinventar hacia el futuro".

Paralelo a ello recordó el papel que realizó durante las negociaciones del actual T-MEC.

"Tuvimos una lucha para que el Consejo de negociaciones comerciales e internacionales abriera un espacio en representación de las mujeres empresarias en la mesa de Cuarto de Junto para las negociaciones. Ejemplos como estos demuestran lo mucho que se tiene que empujar para seguir abriendo esos espacios".

Entre algunos números dijo que solo el 20% de los emprendimientos en el país son liderados por mujeres.

Las grandes catarsis nos sirven para reflexionar y poder avanzar a modelos distintos de los que tenemos. Aprovechen nuevas olas y oportunidades, exhortó Guajardo Villarreal.

Ligado a esto, el ex funcionario de la Secretaria de Economía federal dijo que la recuperación económica del país no se dará en automático y por el contrario enfrentará un proceso lento.

En este contexto llamó a brindar incentivos para que exista una mayor demanda, particularmente en sectores como el automotriz.

"Nuestro problema de reactivación no va a ser que de un día para otro se acabó el COVID y ya, y entonces en automático las cosas vuelven a ser como antes de COVID, no va a ser así. La recuperación va a ser muy lenta porque se cayeron las tendencias de demanda y así la industria automotriz regresa ahora parcialmente. La demanda de automóviles cayó de manera vertiginosa y para poderla recuperar va a haber incentivos por el lado de la demanda, como, por ejemplo, no cobrar tenencia, bajar impuestos en la compra de automóviles o financiamientos baratos, es decir, incentivar sus compras, de tal manera que aumente la demanda", aseveró.