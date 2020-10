Ildefonso Guajardo busca nombres para los 2 perros abandonados que adoptó

El exsecretario de economía adoptó a un marcho y una hembra de aproximadamente 10 años de edad, quienes tenían un problema avanzado de sarna, anemia y problemas en los riñones

| 03/10/2020 | ionicons-v5-c 11:18 | Sharai Rocha |

MONTERREY.- Ildefonso Guajardo, quien fue secretario de Economía durante el sexenio pasado, ha llamado la atención de internautas en redes sociales luego de publicar que adoptó a dos perro a los que ahora les busca nombres.

El economista había publicado el pasado 25 de agosto que su sobrino Ricardo Lozano, activista y defensor de animales había encontrado y rescatado a dos perros a un costado del Arroyo Obispo en Santa Catarina.

Se trata de un marcho y una hembra de aproximadamente 10 años de edad, quienes tenían un problema avanzado de sarna, anemia y problemas en los riñones; además de que la hembra tenía un tumor.

"Cuando Ricardo me contó la historia quise acompañarlo a conocerlos. Es impresionante que aún con sus problemas de salud conservaban su ánimo y sus ganas por vivir y se portaron muy cariñosos cuando los conocí, así que no pude resistirme y me animé a adoptarlos", había publicado junto a unas imágenes de los dos perros.

Guajardo, recientemente dio a conocer el gran avance de recuperación de sus mascotas, por lo que ahora pidió ayuda de sus seguidores en Instagram para ponerles nombres a ambos perros.

"¿Se acuerdan que les conté de los perritos que adopté hace algunas semanas? Bueno, aquí los tienen, están presentando bastante mejoría en su salud. Los veo con muchas ganas de seguir mejorando y disfrutando. Por cierto, aún no les pongo nombre, ¿cuál sugieren? Es una hembra (con correa amarilla) y un macho (con correa azul), publicó", comentó.

Usuarios de mencionada red social le han sugerido nombres como Argento, Bimbo, Lola, Esperanza y Regio, entre otros.