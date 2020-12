Hospitalizan a doña Mary; sufre derrame cerebral

Doña Mary, la ejemplar madre que a sus 86 años de edad cuida de sus cuatro hijos enfermos, sufrió un derrame cerebral el pasado fin de semana, en su humilde vivienda en Montemorelos

| 15/12/2020 | ionicons-v5-c 07:12 | - Olivia Martínez |

Nuevo León.- INFO7 presentó la historia de esta mamá que nos dio un ejemplo de amor sin límites.

Pese a su avanzada edad, pese a que padece hipertensión y pese a que carece de recursos, ella se hace cargo de ellos pese a que enfrenta la doble vulnerabilidad: una, la discapacidad de sus hijos adultos de 60, 52, 47 y 42 años, quienes no pueden valerse por sí mismos, y dos: la pobreza.

Ella está en un hospital privado en Montemorelos y su pronóstico es reservado.

"Esta delicada de salud, en la Clínica San Mateo, le pegó un embolia cerebral y está muy delicada. Ella un brazo no lo sentía mucho y pues no concuerdan las cosas, no puede hablar. Por la preocupación de sus hijos se le subió mucho la presión", informó Emily, nieta de doña Mary.

Tras toda una vida de cuidar a sus hijos, ahora es doña Mary quien necesita ayuda.

Sus familiares piden apoyo para pagar la atención médica.

te puede interesar Alertan de pervertido que deja recortes de pornografía en casas de sectores de Cumbres

Doña Mary tiene dos hijos más que la ayudan como pueden, pero el dinero no alcanza.

Por eso, su nieta le suplica a la delegación federal de la Secretaría de Bienestar en Nuevo León cumplir, cuanto antes, la promesa de entregar las cuatro tarjetas de apoyo para la pensión por discapacidad para los hijos.

El DIF de Nuevo León y el DIF de Montemorelos se comprometieron a apoyar.

Doña María González Pérez es viuda y se hace cargo de Genaro, de 60 años, quien perdió la vista; José Guadalupe, de 52; Rubén, de 47, y Norma de 42, a quien le dan convulsiones.

Todos fueron afectados desde su infancia por la meningitis.

El fin de semana, cuando se empezó a sentir mal, esta abnegada mujer no pensaba en sí misma, sino en qué pasaría con sus hijos.

Ahora, solo hay una preocupación.

Esta ejemplar madre de familia necesita del apoyo y de las oraciones de todos.

Si desea apoyar puede comunicarse al teléfono 82 61 71 03 28 o al WhatsApp de INFO7 811 80 80 726.