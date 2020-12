HISTORIA: Familia circense se las ingenia para celebrar Navidad en tiempo de crisis

Son 10 meses desde que el Circo Atayde se quedó varado en Matamoros y sus integrantes tuvieron que buscar la forma de sobrevivir, ahora para apoyarlos en Navidad varias agrupaciones se unirán para llevarles alegría en Navidad

| 11/12/2020 | ionicons-v5-c 12:48 | Rosy Pereda |

Para los artistas del circo que llegaron desde hace 10 meses a Matamoros pensando en hacer una temporada exitosa y después continuar su recorrido por el país, la vida ha cambiado radicalmente a causa de la pandemia de Covid19 que prácticamente los ha convertido en residentes de esta frontera.

"Nosotros paramos un mes realmente, un mes fue el que paramos nosotros sin hacer ninguna actividad hasta que después del mes de que empezamos a ver que esto no iba durar un mes, que esto iba para más, la misma empresa bueno se reunió, se juntó y se habló del tema de que se iba a hacer y entonces empezaron varias ideas, oigan por qué no salimos a vender, porque no salimos esto y fue como empezó todo esto, primero pusimos una frutería entre todos los compañeros circenses". María Magdalena Villaumin, locutora del Circo Atayde.

Así fue, a iniciativa de uno de los integrantes de este equipo que se conforma de 15 familias, se comenzó con la compra y venta de frutas de temporada que se tuvo que detener para disminuir los riesgos de contagio entre las mujeres y los 25 niños que conforman esta comunidad, lo que, sin embargo, no significó dejar de trabajar.

"Tenemos otros que venden por ejemplo la chica de Morelia que vende buñuelos, tenemos otros chicos que venden pan de pulque, otros que venden huevo, que venden fruta, jugos, botellas de agua-las famosas empanadas-todo aquí alrededor-las famosas empanadas argentinas, ya los están llevando antes se hacían solamente aquí ahora las están llevando hasta tu casa, Lo qué pasa es que habían dos personas que hacían las empanadas sola que una de esas personas que estaba embarazada aquí ella sí, ella si se tomó la decisión de entre todos cooperar y enviarle a su casa, dijo María Magdalena Villaumin.

Ante la difícil situación de los artistas circenses algunos decidieron salir a las calles y en los cruceros importantes hacer sus números y obtener alguna moneda, lo que no alcanzaría para hacer un festejo a sus niños, por eso la Asociación de Periodistas Independientes y de Amigos Unidos por un Cambio, decidieron hacer una recolección de juguetes para los niños de este lugar.

"Vamos a recolectar juguetes el día de mañana y pasado mañana, dos días, de ocho de la mañana a seis de la tarde, y los juguetes que se recaudan serán para los 25 niños, los que sobran vamos a llevarlos a las colonias de mayor necesidad para los niños también -ya se tiene algunas - pues de hecho si he visto, obviamente en las colonias más retiradas, o que están más a la orilla de Matamoros con mayor necesidad, estamos hablando quizá a lo mejor de la colonia Derechos Humanos ", dijo Obiel Rodríguez, presidente de Asociación de Periodistas Independientes.

Los integrantes de la familia del circo entienden que la situación es difícil, por eso, quieren aportar un poco de lo que la población les entregue, pues tienen la esperanza de que los van a apoyar para llevar una navidad diferente a los niños de esta gran familia.

"También pues apoyarlos con piñatas, con juguetes que estén en buen estado todo eso para poder nosotros también apoyar a otras personas, y apoyar a los niños que están aquí en el circo que realmente pues no se les iba a regalar o hacer algún festejo porque realmente, como le digo, vivimos al día nosotros, pero somos una familia muy amorosa y muy cariñosa y nos juntamos, aunque sea nos traemos lo que hicimos en el día pero nos juntamos, eso sí, el cirquero para la fiesta nos ponemos, pero no iba a haber detalles para ellos porque sí estamos batallando", mencionó María Magdalena Villaumin.

El acopio de juguetes serán dos días y el próximo 19 de diciembre se hará una posada para la convivencia de los artistas.

Quienes quieran acompañarlos y entregar un poco de alegría a quienes tienen toda una vida dando alegría a los demás desde Matamoros.