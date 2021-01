Hipocondría, el miedo irreal de tener o desarrollar una enfermedad grave

El trastorno de ansiedad por enfermedad es una preocupación de que los síntomas físicos son signos de una enfermedad grave, incluso cuando no exista ninguna evidencia médica para respaldar la presencia de un padecimiento de salud

| 11/01/2021 | ionicons-v5-c 09:45 | - Estrella Gracia |

Nuevo León.- Del 2 al 5 por ciento de la población podría padecer de hipocondría o conductas hipocondriacas.

Es un trastorno o condición en la que la persona presenta una preocupación excesiva con respecto a padecer alguna enfermedad grave.

Su miedo o preocupación los lleva a tener síntomas y se inventan la enfermedad.

"Es una serie de comportamientos, por ejemplo que vaya mucho con el doctor, que esté yendo constantemente a chequeos, o está lo que es el polo extremo: no quiero ir, no quiero saber nada del doctor, no quiero saber nada de medicina".

Especialistas en psicoanálisis consideran que el entorno en el que se desenvuelve este tipo de personas tiene mucho que ver, pues su hipocondría se puede desarrollar a raíz de tener algún familiar o amigo cercano con alguna enfermedad crónica.

"Este tipo de personas sufren mucho porque ellos sientes como tal, ellos dicen yo estoy enfermo y se hacen a la idea que están enfermos, entonces por ende es que se angustian, está lo que es mucho la angustia, el sufrimiento".

Quienes padecen este trastorno tiene una vida complicada porque además de sentir que están enfermos, no son aceptados y/o comprendidos por su familia y amigos.

El principal tratamiento son terapias y en caso de esté muy avanzado el trastorno hay quienes requieren la intervención de un psiquiatra y medicamento.

Aunque podría ser un proceso algo largo los hipocondriacos podrían salir de esta condición.