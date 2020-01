Héctor Gutiérrez se destapa para la alcaldía de Monterrey

Por: Alberto Vásquez

El ex diputado Héctor Gutiérrez de la Garza se destapó para participar en la elección por la alcaldía de Monterrey, aunque dijo no estar muy de acuerdo con algunas cosas dentro de partido.

Gutiérrez de la Garza explicó que es muy conveniente en el nuevo escenario del partido realmente abrir, es decir, requerimos que se requiere una representación en el consejo político estatal desde Anahuac hasta Mier y Noriega con un respeto independientemente de la lista nominal y del padrón, esto en cuanto al partido, sin embargo, en cuanto a sus aspiraciones políticas señaló estar preparado para gobernar Monterrey.

" Se ha mencionado mi nombre para buscar la candidatura a la alcaldía de Monterrey, claro, me encantaría ser alcalde de mi municipio, pero lo que si les puedo asegurar es que no voy a dejar de trabajar tierra en el municipio de Monterrey, porque lo he hecho desde hace muchos años, no soy un oportunista de momento, no ando trabajando en ningún otro municipio, el municipio al que le debo por la gente que me ha ayudado para llegar a los cargos de elección popular que he tenido es de Monterrey".Señalo Gutiérrez de la Garza.

Dijo que no le importa a quien no le guste, pues aseguró que seguirá trabajando por el municipio de Monterrey, ya que si hay alguien militante del PRI es Héctor Gutiérrez y que se tiene la última alternativa en el mes de marzo.

Manifestó no estar de acuerdo con la forma de hacer política de Rodrigo Medina y de Francisco Cienfuegos, ya no está de acuerdo con que la política se convierta en un ejercicio de recursos económicos para ver como ganan simpatizantes.