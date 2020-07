"Hanna se llevó mi árbol": Regia llora tras derrumbarse nogal de 100 años

Una mujer del municipio de García, Nuevo León, lloró ante un árbol de 100 años de antigüedad derrumbado tras el paso de la depresión tropical "Hanna"

Por: Sharai Rocha

GARCÍA, NUEVO LEÓN.- Una mujer llamada Claudia Lozano, manifestó su tristeza en Facebook, luego de que la depresión tropical 'Hanna' derrumbara su nogal de 100 años de antigüedad en el municipio de García, Nuevo León.

De acuerdo con la publicación que hizo en dicha red social, los hechos se dieron anoche, cuando el nogal de más de 10 metros de altura cayó ante las condiciones climatológicas.

La mujer contó cómo escuchó crujir sus ramas mientras caía, y recordó cómo durante 20 años le tomo un cariño importante y en ocasiones pasaba cerca para abrazarlo.

"Lo cuidábamos, pero hoy se fue", se le escucha decir a la mujer antes de llorar.

"Gracias árbol mío, te llevas casi 20 años de mi vida y parte de mi alma contigo, cada que pasaba a tu lado me paraba para abrazarte, olerte y hasta platicaba contigo y muchas veces sentía que me seguías como si tú espíritu me acompañaba y me cuidara", escribió la mujer en su publicación de Facebook.

"Te honro y doy gracias por aquel día que sólo fuiste una semilla , una pequeña nuez que germinó y creció hasta convertirse en el gran árbol que fuiste".

Muchos internautas compartieron su publicación y le aplaudieron por sus bellas palabras.