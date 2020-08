Colapsa puente e incomunica a vecinos de Juárez

Vecinos de la colonia Paseo del Sabinal, en el municipio de Juárez, se quedaron incomunicados tras el paso de la tormenta Hanna por Nuevo León. El puente que conecta a sus viviendas colapso

Nuevo León.- A 18 días del paso de "Hanna" por Nuevo León vecinos del municipio de Juárez quedaron incomunicados.

La tormenta provocó que el arroyo que cruza la colonia Paseo del Sabinal se desbordara y la fuerza de la corriente destrozó el puente, su única vía de comunicación a sus viviendas.

"Se nos inundó, se destruyó el puente, nos quedamos sin agua, sin luz, no tenemos paso".

Aunado a ello, se sumó una corriente de agua que provenía de la carretera a Reynosa.

La calle Laureles se inundó.

"Nos dijeron que si se iba a arreglar, pero no nos dicen cuando, que no hay fondos, no hay dinero entonces cómo nos dicen que si nos van a arreglar si no hay dinero o no hay fondos porque como no son ellos los perjudicados pues nos dejan de que si se va a arreglar, pero no nos dan fecha".

No solamente fueron afectados por los daños al puente, también la tubería del servicio de agua potable se reventó.

A través de una manguera de un diámetro inferior al que requieren las viviendas, Agua y Drenaje de Monterrey los está abasteciendo.

"Lo único, es como todos los vecinos, verdad, batallamos porque los carros se quedan allá, nos da miedo de que nos lo puedan abrir, tenemos que salir con los botes de basura, nadie puede entrar".

Además tienen que soportar olores fétidos debido a una tubería de drenaje que está rota y que va a dar al arroyo.

"Era agua limpia, ahorita ya esta saliendo agua del drenaje en donde se reventaron también el drenaje, este arroyo va a llegar hasta el río Santa Catarina y el río Santa Catarina también se va a contaminar de agua de drenaje".

Sin el puente vehicular los vecinos deben dejar sus vehículos en otras calles y llegar a su casa caminando, con el riesgo de sufrir algún accidente en la zona dañada.

A 18 días de la tormenta ninguna autoridad se ha hecho responsable por los daños.