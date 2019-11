Graba usuaria mal servicio de taxi en Apodaca

Una usuaria de taxi convencional denunció a través de redes sociales que el chófer se negó a trasladarla al destino solicitado y al negarse a bajar el conductor optó por llevarla a la delegación de policía en Apodaca

Por: Yaressi Ortega





Un video que circula en redes sociales muestra la denuncia de una usuaria de taxi convencional al no recibir el servicio que solicitaba de traslado y al ser llevada a la delegación de policía en el municipio de Apodaca.

La usuaria grabó el video al indicar que el chófer luego de subirse a la unidad y brindarle su destino, se negó a trasladarla por la falta de combustible.

Acto seguido al no bajarse de la unidad el conductor optó por llevarla a la policía.

"Me trajo como una delincuente aquí donde están todos los policías y no me voy a bajar estoy grabando, está la policía de Apodaca.

"Tu me ofreciste el servicio, sé hombre y reconoce porque me pitaste... el reglamento de transporte dice que mientras la cliente esté arriba no se puede bajar", expresó.

El alegato del taxista era que no contaba con gasolina suficiente para hacer el traslado que pedía la cliente, y a pesar de que la usuaria le indicó que llegara a una gasolinera este se negó.

"Te dije que llegáramos a la Chona y ahí ibas a echar gasolina", el conductor respondió con señas al oficial diciendo que había mucho tráfico por esa zona.

Situación que enojó aún más a la usuaria quien dio una solución y no fue tomada al respecto.

La usuaria califica como malo el servicio brindado por el conductor de quien tomó sus placas y número y quedó en espera de la actuación de la Agencia Estatal del Transporte al respecto.

Además señaló que por la actitud y falta de servicio es que la gente prefiere tomar otras alternativas de traslado.