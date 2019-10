Gobierno de El Bronco la engaña prometiéndole un implante mamario

La señora Marina es sobreviviente de cáncer de mama, hace años le quitaron un seno, pero ahora el DIF de Nuevo León jugó con sus ilusiones de un implante mamario

Por: Olivia Martínez

Cuando doña Marina vio la convocatoria en la que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, anunciaba la entrega gratuita de implantes y expansores mamarios, de inmediato se registró.

Esta sobreviviente del cáncer de mama, a la que hace años le extirparon un seno, cumplió todos los requisitos que exigió el DIF estatal, presidido por Adalina Dávalos, la esposa del gobernador, entre ellos haber superado las quimioterapias y radioterapias.

De 20 candidatas, hubo tres finalistas, ella incluida, y tras los estudios médicos se sometieron al protocolo en el Hospital Universitario para la colocación de prótesis, y les tomaron las medidas.

Eran los meses de julio y agosto. Y al gobierno le urgía que se operaran, porque deseaba presentar a las pacientes como un logro en la ceremonia que El Bronco encabezaría el 19 de Octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama.

Ella se dejó llevar por la ilusión.

"Era para mí volver a tener mi seno. Si mi padre Dios me dio la oportunidad de volver a ser, no sé si normal, de poder lucir un escote, como todas, pues adelante", dijo.

Pero todo fue mentira: días antes de la ceremonia, una empleada del DIF, de nombre Nohemí, quien trabaja con Isabel, encargada de los casos, le avisó por Whatsapp que todo se suspendía, sin explicación convincente.

"Simplemente un mensaje que dice: lo siento, no se pudo, no, que por cambio de administración, qué sé yo (llorando), ella nos dijo todo eso", recordó.

La segunda finalista, Elva Flores, también recibió la mala noticia, y se sorprendieron al saber que a la tercera paciente, Mirna Solano, sí le pusieron el expansor, pese a que ese procedimiento cuesta más que las prótesis, y pese a que ella no tenía necesidad pues ya se atendía en otra institución.

Doña Marina acusó a El Bronco de jugar con lo más sagrado: sus ilusiones.

"Al final de cuentas fueron mentiras. Yo con esto no estoy pidiendo que ah, me hiciste creer y ahora me la pones, no, porque yo ya me acepté así como soy, estoy bien bendito sea Dios... Me utilizaron, nos utilizaron", explicó.

Lamentó que se hayan burlado de sus esperanzas.

"Yo estaba ya tranquila, con mi vida normal, pero vienen estas gentes y te ilusionan y luego te cortan el otro, de tajo, es como si te lo cortaran: a mí me falta una, con esto siento que me faltan las dos, porque una me la cortaron inútilmente, la otra fue para salvar mi vida y esta fue para adornarse los funcionarios", sostuvo.

Ella le mandó un mensaje a El Bronco.

"Te burlas, te burlas y te burlas", acusó.

Y remató:

"Yo quisiera que El Bronco y su esposa personalmente a mí me dieran la cara", retó.

"Él dice que tiene huevos, yo tengo más, a mí me falta un pecho, pero me sobran ovarios, como decía Jenny Rivera para enfrentarme a él".

Doña Marina es una guerrera: sobrevivió al cáncer, y con mucha dignidad sobrevivirá también a las mentiras de El Bronco.