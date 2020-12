Fuga de aguas negras le causa problemas hasta con los vecinos

Desde hace cuatro meses la señora María del Rosario Lozano, su familia y vecinos están soportando malos olores, un fuerte foco de infección y obstrucción de banqueta por fallas en el drenaje

| 10/12/2020 | ionicons-v5-c 10:45 | - Estrella Gracia |

Nuevo León.- En el mes de agosto se empezó a registrar una fuga de aguas negras afuera de su domicilio marcado con el número 136 de la calle Brillante, en la colonia Los independientes, en Guadalupe, y aunque han hecho el reporte en reiteradas ocasiones Agua y Drenaje de Monterrey no ha solucionado el problema.

"Ya han venido tres veces los de Agua y Drenaje y no me hacen nada, que van a traer otra tipo de herramientas, pero cuáles tipos de herramientas no sé la verdad, no sé que necesiten, que una excavadora dijeron pero hasta cuándo, ya por favor", señaló María del Rosario Lozano, vecina afectada.

Esto ya está provocando problemas de salud en los miembros de su familia.

"Mis nietos, como los tengo aquí, andan malitos del estómago, anoche le estaba diciendo a mi esposo que a lo mejor ya es eso lo que nos está haciendo daño también".

Incluso ya empieza a tener conflictos con los vecinos pues le exigen que solucione el problema.

"También ya se me echaron encima también y pues la verdad yo no tengo la culpa de que esté pasando eso así y no pues ya que me ayuden por favor porque ya es mucho".

La zanja sigue abierta y la fuga y estancamiento de aguas negras no cesa por lo que pidió a la paraestatal que acudan a dar una solución definitiva.