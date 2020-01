Francisco Cienfuegos espera que AMLO cumpla con subsidio al transporte

Por: Yaressi Ortega

El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre dar subsidios al transporte para con ello evitar un aumento a las tarifas es bien, visto por el diputado priista Francisco Cienfuegos, siempre y cuando se cumpla.

Además dijo que antes de entregar subsidios, se debe garantizar un servicio de mejora y calidad de parte de los transportistas.

"Nosotros hemos estado muy firmes en el no aumento de las tarifas del transporte es una buena señal de parte del ejecutivo federal que se sensibilice con el problema del transporte público que estamos viviendo en Nuevo León y esperamos que este subsidio sea real.

"Pero que no sea un cheque al portador ni para el gobierno del estado, ni para las empresas que tiene que haber una mejora en el servicio antes de que el subsidio se otorgue si no estaría pasando lo mismo se enriquecen pocos, el beneficio es para pocos y los que siguen sufriendo son los usuarios del transporte que es algo que nosotros estaremos puntuales revisando que no sea de esta manera", expresó el priista.

La situación en la que ahora busca ayudar el mandatario federal, dijo el legislador local es una muestra de que el gobierno nunca tuvo una solución para el problema.

"No hubo nunca una solución por parte del gobierno del estado y que la sensibilidad del ejecutivo puede venir a poner orden en esta materia, vuelvo a repetir el subsidio que se llegue a otorgar tiene que ser condicionado a la mejora y calidad en el servicio del transporte público", dijo.

Cienfuegos, afirmó que solo espera que el presidente cumpla con lo que prometió y se de una solución real al problema.