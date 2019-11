Fiscalía Anticorrupción desea ser auténticamente autónoma

Por: Iram Hernández





El fiscal de Anticorrupción Javier Garza y Garza señaló que ocupan más presupuesto para que realmente sea autónoma y así tenga "más dientes".

Señaló que actualmente esperan $100 millones de pesos, al apuntar que "llegaron sin nada" donde la subprocuraduría tenía un presupuesto. Sin embargo, buscan que se les entreguen partidas por separado al presupuesto entregado mediante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

"Cuando yo entro a la Fiscalía ya la subprocuraduría tenía un presupuesto, nosotros como la ley señala, tenemos una autonomía presupuestal, la ley señala que tenemos que presentar ante la Fiscalía General nuestra propuesta de presupuesto, el fiscal General ya presentó el tema a la Tesorería y lo metió global no lo metió incluido el de nosotros en un apartado por separado.

"Nosotros ayer presentamos en la tesorería un escrito donde queremos que nos pongan independientemente eso y si no lo hace la Tesorería lo pediremos ante el Congreso del Estado porque definitivamente si no somos autónomos en el presupuesto, no vamos a ser autónomos en muchas cosas", manifestó Garza y Garza.

Enfatizó en que este año no recibieron nada y que incluso desconocía el ejercicio de los recursos al tratarse de una atribución de la Fiscalía General.

Destacó que la Fiscalía Anticorrupción necesita más fiscales y peritos expertos en temas monetarios al menos 50 personas más.

"Con los que tengo no son suficientes para llevar lo de las carpetas y mucho más en el área de servicios periciales porque la función que nos están dando en la Fiscalía General no tiene peritos en materia, necesitamos peritos en contabilidad financieros, de evaluación que no hay. Creo que somos 50 y con unos 60 personas, necesito más fiscales para abarcar más de las denuncias que tenemos", agregó.

Señaló que cada vez hay más denuncias que requieren de mayor personal para ser atendidas de manera oportuna y más eficiente.

En otro orden de ideas Javier Garza y Garza sostuvo que no amenazó a Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública en el caso de investigaciones por dron ya que el funcionario no les mostraba el avión no tripulado. Enfatizó que tienen investigaciones avanzadas en etapas de sentencias condenatorias próximas en "Caminos, Salud, y varios temas ahí", señaló sin dar mayor detalle.

A lo que al ver que se los negaban le dijo: "someteré a queja y usted sería detenido por violentar mi investigación".

Manifestó que esto sucedió cuando el dron se averió y se perdió. A lo que Fasci Zuazua tuvo que 'doblar las manos'.