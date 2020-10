Aparece fiscal Javier Garza y Garza en video promocional a favor de Samuel García

Circula en redes sociales video en el que el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León elogia al senador de Movimiento Ciudadano

Nuevo León.- El año electoral ya arrancó el pasado 8 de octubre, y con ello los diferentes actores políticos comienzan a realizar acciones de promoción, y deben apegarse a las reglas establecidas en la materia.



De igual forma, los funcionarios públicos en funciones deben mantenerse al margen de cualquier participación o apoyo a algún candidato o aspirante.

No obstante, esto parece haber sido olvidado por el fiscal Anticorrupción de Nuevo León, Javier Garza y Garza, quien aparece en un video promocional a favor de Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano, y quien aspira a ser candidato a gobernador de Nuevo León. En el material audiovisual que circula en redes sociales se puede ver al encargado de perseguir e investigar los casos de corrupción en el estado “alabando” al legislador.

Dicho video comienza con una pregunta “¿Qué opinas de Samuel García?”, posteriormente comienzan a verse personalidades de la entidad, quienes emiten su punto de vista.

Entre las personas que participan se encuentra

Javier Garza y Garza, quien señala que el senador es “gente activa, proactiva” y en otra intervención manifi esta que García está “trabajando por el bien de nuestro país y de nuestro estado”.

En el material elaborado para promover a la bancada de Movimiento Ciudadano participan también el exdiputado local Luis David Ortiz; Javier Pérez Sagaón, presidente de Supra Intec Energy; Samuel García Mascorro y Bertha Sepúlveda, padres del senador; además de Hernán Villarreal, consultor especialista en sistemas de transporte.

Fiscal descarta violar la ley

Ante esto, Garza y Garza aseguró que tergiversaron la opinión que brindó al equipo de prensa del senador Samuel García, y aseveró que está dispuesto a someterse a cualquier denuncia que se presente en su contra, pues asegura que él no cometió delito alguno.

“Me abordan para que hiciera unas declaraciones, a mí, en varias ocasiones, que qué opinaba de la labor que había hecho Samuel García, pues yo le dije ‘hay que verlo como senador’(…) Y me insistieron mucho con ese tema, entonces yo contesté en su momento yo les digo ‘bueno pues es una persona muy activa, proactiva’... Y ahí termina la entrevista”.

“Yo creo que lo editaron, lo cortaron, la utilizaron y si usted se pone a ver el video a lo que ellos se refieren ¿Qué opinas de Samuel?, le están dando a lo mejor un cariz político, pero realmente no hay un pronunciamiento a favor de él ni nada por el estilo”, indicó Garza y Garza.

El fiscal Anticorrupción dijo que incluso de ser necesario se sometería a cualquier procedimiento por cualquier instancia electoral que se indique, pues él está seguro que no incurrió en delito alguno.

“Yo estoy dispuesto a someterme a cualquier cosa, porque yo no me pronuncié en el sentido que están queriéndolo manejar, esa es la situación, yo no tengo ningún problema en absoluto”, enfatizó.

Al preguntarle si actuaría en contra de quienes usaron su imagen para este fin, resaltó que no va a ser partícipe en más polémicas.