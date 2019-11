Fiscal amenazó con arresto a Fasci por caso de dron

Por: Iram Hernández





Debido a que "no soltaban" información sobre caso del dron, el Fiscal Anticorrupción Javier Garza y Garza sostuvo que advirtió al Secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, sobre un posible arresto luego de su negativa en reiteradas veces.

Tras su participación en la Semana de la Comunicación organizada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL, apuntó que amenazó a un funcionario ante las negativas del Estado de mostrar físicamente el dron al obstaculizar este proceso de investigación.

"En este asunto ha determinado funcionario de alto nivel ya lo he amenazado dos veces con arresto, por la falta de información y que no me permitían ver el dron", dijo Garza y Garza durante la charla.

Posteriormente, en entrevista enfatizó que no se trató de una amenaza sino la información de su estatus ante esa carpeta.

"No lo amenacé, lo que pasa es que mandamos un oficio de que en caso de que no nos dieran la información lo iba a mandar arrestar, y fue al Secretario de Seguridad, Aldo Fasci", aclaró después en entrevista.

Asimismo, precisó que en octubre pudieron ver físicamente el dron, pero tras el accidente solo lo pudieron observar en partes, cómo se recordará recientemente Aldo Fasci Zuazua secretario de seguridad pública manifestó que buscaría sacar de operación al avión no tripulado.