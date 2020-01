Familias se amparan ante desabasto de medicamentos

Por: Alberto Vásquez

Al menos unas 100 madres de familia, se han amparado ante el desabasto de medicamentos en el seguro social, para poder continuar con los tratamientos de sus hijos, en muchos de los casos con padecimiento de cáncer, ya que principalmente en la clínica 25 donde se atienden la mayoría, simplemente, los médicos les dicen que no hay y que los tienen que comprar.

Ante esta situación y para evitar que se agrave la enfermedad de sus hijos, las madres de familia han acudido hasta la Ciudad de México para entrevistarse con los diputados federales y exponer sus problemas por el desabasto, dijo en entrevista la abogada Andrea Rocha, quien defiende a afectados de varios estados de la República.

" El año pasado en mayo, yo había interpuesto un amparo aquí en la Ciudad de México por la falta de medicamentos, y les comente que se animaran a exigir un derecho propiamente que está establecido en la constitución, propiamente en el artículo 4, en el artículo 14 y en el artículo 16, y más allá, nosotros como estado mexicanos, somos parte de tratados internacionales como la comisión americana de derechos humanos, y les dije, no van a exigir nada que no esté o que no sea su derecho". señaló la abogada Rocha.

Las madres son de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas que se atienden en la clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monterrey, explicando que en todos los amparos que han tramitado, el juez les ha otorgado la suspensión definitiva.

Esto le ordena al director de la clínica que tiene suministrar los medicamentos a las mamás, propiamente para los pequeños, porque ellas son sus representantes legales.

Sin embargo, pese a esa suspensión, les han negado esos medicamentos y ahorita a la fecha, como es el cardiosan y la paraginasa, lo que se le notifica al juez por medio de la abogada, para que se tomen las medidas pertinentes.

Andrea Rocha señaló que el próximo jueves estará en Monterrey para presentar la ampliación del amparo de las madres de familia, donde se anexarán todas las pruebas que tienen la madres de familia, los ticket que tienen de los medicamentos que han comprado.