Familiares de Abril Pérez confían en que habrá justicia tras crimen

El Horizonte

Por: Alberto Vásquez





Javier Pérez Sagaon, hermano de Abril, agradeció a toda la sociedad el haberse unido al dolor por el que están pasando, ya que aseguro que muchas amigas de Abril acudieron para acompañarla a su última morada, incluso llegaron personas de la Ciudad de México y los Estados Unidos, algunos dedicados a la defensa de las mujeres violentadas.



En cuanto a los hechos ocurridos el pasado lunes, Javier Pérez explicó que la joven madre de familia había acudido a una serie de exámenes psicológicos para sus hijos, toda vez que el juez lo determinó dentro del proceso de divorcio que ya había concluido con su ex esposo Juan Carlos García, cuando se registraron los lamentables hechos.

"Fueron 25 años de matrimonio y en esos 25 años pues hubo muchos eventos muy trágicos, muy complicados en los que hubo violencia en el que ella estaba pues obviamente afectada, sin embargo, sin embargo, tenía su motivación principal que era la de sus hijos y estuvo muy atenta de sacar adelante esos temas, cuando paso el evento trágico, el 4 de enero, porque ellos vinieron a Monterrey a pasar la Navidad, de hecho, se quedaron en mi casa, regresaron a la Ciudad de México y pues toda la normal, realmente ella estaba muy contenta de haber estado aquí, pero si me mencionó que estaba harta de la situación que ella había pasado por un período en la que los celos de su ahora exmarido pues eran cosa ya inaguantable, y si aguanto fue por sus hijos, ella pertenecía al movimiento familiar cristiano y no quería ver familias separadas" explicó Javier.

Señaló que ella toda la vida vivió en Monterrey, no fue si no fue si no hasta el 2016 cuando y hasta el 2018 ya que su excuñado trabajaba en varias empresas en México, por eso su hermana trasladó su domicilio a la Ciudad de México.

Cuando pasan los eventos de violencia a partir del 4 de enero del 2019, después de los procesos legales, Abril Pérez decidió regresar a Monterrey por su seguridad.

Explicó que lo han tenido contacto con el excuñado Juan Carlos García desde el 3 de enero, que fue cuando de agravaron las agresiones en contra de Abril, ya que García la atacó con un bat.

En cuanto a los hechos legales que Abril había interpuesto en contra de Juan Carlos García, Javier Pérez explicó que los jueces variaron los delitos según le informaron los abogados.

"Hubo una reclasificación del delito derivado de dos factores, uno de ellos es que el arma que no era homicida porque un bat no se considera un arma, cosa que ya lo vimos que si lo es y en el segundo decía juez que era lúdica, que era para jugar, y en el segundo es que ella estaba dormida, si el intento de homicidios hubiera sido tal ella debería haber estado despierta y esos dos criterios le valieron al juez según mi abogado para cambiar el delito, de un delito grave, a un delito común de violencia familiar" señaló Pérez Sagaon.