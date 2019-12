Familia de Abril Pérez recibe protección policial

Por: Alberto Vásquez





La familia de Abril Pérez Sagaon, quien fuera asesinada en la Ciudad de México, cuenta ya con seguridad que le fue asignada por las autoridades de Nuevo León, toda vez que existe una orden de un juez ya que el padre de los niños hasta ahora es el principal sospechoso del asesinato.

Aldo Fasci Zuazua, secretario de seguridad pública en Nuevo León informó que el pasado viernes le fue asignada la seguridad, ya que el juez dictó una orden de restricción, donde señala que el padre de los jóvenes, identificado como Carlos, no se puede acercar a ellos.

"Desde el viernes, si mal no recuerdo de les dio la seguridad, mira los menores, los hijos pues no tienen la culpa de nada primero, hay una orden de restricción en México y pues no nos costaba nada apoyar, para que tengan más tranquilidad, han pasado cosas muy dificiles y tenemos que eliminar cualquier tipo de riesgo y bueno el señor que no le quiero poner ningún calificativo esta siendo buscado por las autoridades". Informo Fasci Zuazua.

Explicó que debido a esto se tiene la obligación de proteger a los hijos y lo están haciendo desde el pasado viernes.

Por su parte Javier Pérez Sagaon, habia señalado en una entrevista previa, que contaron con todo el apoyo de la secretaría de seguridad púbica, ya que el día que fueron los servicios funerarios, les enviaron dos patrullas para cuidar el recinto donde se velaron los restos de Abril Pérez y los acompañaron en el recorrido hasta el panteón.

Ahora la familia cuenta con la protección de la policía, pero no se informó cuanto tiempo ni cuantos elementos se asignaron para la protección.