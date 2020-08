Falta de trabajo frena sus planes; pide la reapertura de casinos

Tras quedarse sin empleo por el cierre del casino donde labora debido a la pandemia, Karla puso pausa a sus estudios, pero le preocupa aún más lo complicaciones económicas para mantener a su familia ante la falta de recursos

Nuevo León.- Mientras la industria del entretenimiento sigue en sala de espera, los miles de empleados que dependen de su reapertura agonizan enfrentando la crisis económica por la pandemia.

Karla García, de 30 años, y habitante del municipio de Escobedo, ha trabajado durante seis años, en una casa de apuestas, pero echa de menos las propinas y el sueldo que tanto la ayudó a superarse.

Ella es madre de dos hijos y vive con su mamá.

Sin embargo, de su fuente de empleo, pudo superarse escalando posiciones y emprendiendo metas.

"He podido superar en una cosa en cuestión de estudios empece con la preparatoria hice una carrera técnica y ahorita con mi licenciatura. Gracias también a mis jefes de que me dieron la oportunidad y los turnos", comentó.

Tuvo que poner pausa a los estudios, no hay empleo y por consecuencia no hay paga, pero la situación se le sigue complicando ya que sobrevivir no es fácil.

Aunque ha tenido empleos temporales, el último en una mueblería como vendedora, la situación a veces se torna insostenible al no registrar ventas.

"Que también nos miren a los que somos por parte de los casinos necesitamos regresar. Los cursos que nos han estado dando es para que el cliente regrese y sin miedo a que vaya a contagiarse", agregó.

Pero la realidad es que el estado no ha dado luz verde para que miles de trabajadores, cuyas familias dependen de la economía que generan las casas de apuestas vuelvan a sus fuentes de empleo.