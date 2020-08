Supuestos empleados de CFE son detenidos tras persecución en Guadalupe

Dos hombres que clonaron uniformes y un vehículo de la CFE fueron detenidos tras una persecución que terminó a la altura de la colonia SCT

| 12/08/2020 | ionicons-v5-c 15:20 | - Carlos Campos |

Elementos de la policía municipal de Guadalupe lograron la detención de dos hombres que portaban uniformes clonados de la Comisión Federal de Electricidad y que presuntamente intentaban extorsionar a un cliente de la colonia Tacubaya.

Tras arribar una patrulla al lugar de los hechos, los falsos empleados abordaron un vehículo con los logotipos de la misma dependencia y emprendieron la huida, lo que desató una persecución.

Los uniformados municipales lograron darles alcance en la avenida Eloy Cavazos y Sierra Lampazos, en la colonia SCT, donde fueron detenidos.

Estos hechos provocaron una fuerte movilización en la zona.

Los sospechosos fueron puestos a disposición del ministerio público.

La Comisión Federal de Electricidad pidió a la población no caer en engaños ya que todos los empleados portan gafete oficial, no solicitan pagos ni propinas, cuentan con una orden y número de servicio del domicilio que visitan y no tienen autorizado ingresar a las casas.