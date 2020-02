Exigen restringir circulación por la contaminación, como marca la ley

Según la Ley Ambiental y la Ley de Movilidad, el gobierno estatal en Nuevo León tiene facultades para reducir o restringir la circulación de vehículos automotores en las zonas que registren mayor nivel de contaminación los días que haya contingencia ambiental

Noticias de hoy - 05/02/2020 10:12 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez

Es decir, no habrá Hoy No Circula, sino en todo caso "Zonas Cerradas", por donde los autos no podrán transitar.

Dicho en otras palabras: se restringirá la circulación, por la contaminación

Y como hasta ahora eso no se ha aplicado, la diputada local del Partido Verde, Ivonne Bustos, pidió a la autoridad estatal hacer uso de esa facultad..

La Ley Ambiental en su artículo 194 marca que los programas de contingencia ambiental deberán contener, cuando corresponda, medidas preventivas, restrictivas y en su caso suspensivas, tendientes, entre otras cosas, "a reducir la circulación de todo tipo de vehículos que utilicen combustibles fósiles".

Y la Ley de Movilidad estipula en su artículo 93 que la transportación de carga en general no deberá poner en peligro a los demás usuarios de las vialidad, sino que deberá minimizar la contaminación.

La legisladora dijo que estas medidas se deben implementar por beneficio colectivo.

"Esto es para proteger a la gente de altas concentraciones tóxicas en el ambiente... se puede restringir la vialidad en ciertas zonas, incluso puede haber cambios de sentido a la circulación para evitar altas concentraciones vehiculares", explicó.

Puede interesarte...

Info7 buscó una entrevista con el secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, Manuel Vital, para que hablara al respecto, pero no hubo respuesta.