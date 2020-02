Exigen renuncia de funcionario de Cadereyta, por ser 'estuche de monerías'

Por el nuevo escándalo en el que Gilberto Cardoza, secretario particular del alcalde de Cadereyta, se vio envuelto, el diputado local del PAN, Eduardo Leal, le pidió al funcionario municipal que renuncie cargo, pues es todo un 'estuche de monerías'

Por: Olivia Martínez

Hace días, Leal le solicitó al presidente municipal Ernesto Quintanilla destituir a su secretario tras revelarse que este había ocultado que estuvo en la cárcel por fraude.

Y hoy, días después, Leal le pide al propio Cardoza que tenga valor civil de renunciar, o habrá que esperar a ver cuál es su próximo escándalo.

"Que por vergüenza renuncie. La semana pasada yo le pedí al alcalde que destituyera a esta persona como su secretario particular porque es puesto de primer nivel, encima él es el que da la cara a los ciudadanos de Cadereyta cuando van a la Presidencia, no obstante esto, ahora sale otro escándalo más de corrupción de esta administración que supuestamente está cobrando 5 por ciento a todos los empleados municipales para la reelección del alcalde y ahora otro escándalo de este personaje, que es el secretario particular, y yo creo que por decencia él debería renunciar al puesto y dejarle este cargo tan importante a una persona que sí tenga honradez", demandó el legislador.

El pasado martes, trascendió que Cardoza habría protagonizado un incidente por una camioneta con reporte de robo que era conducida por uno de sus amigos en la zona metropolitana de Monterrey

"Esta persona es un estuche de monerías, también esta administración, es un globo de corrupción, yo creo que ya basta, ya basta, la gente de Cadereyta no se merece este gobierno y tampoco se merece que estén ese tipo de funcionarios", aseveró.

Hay que recordar que en el 2003, el ahora secretario particular del alcalde estuvo preso en el Penal del Topo Chico acusado del delito de fraude, que cometió al quedarse con dinero que sus compañeros de generación le habían confiado para organizar la fiesta de graduación.

El legislador dijo que estará pendiente para ver cuál será el nuevo escándalo que Gilberto Cardoza protagonizará.