Exigen dar 'nombre y apellido' de asesinos del perrito de la pradera

El lunes 23, el senador Víctor Fuentes y ambientalistas denunciaron el ecocidio ante la Fiscalía General de la República.

Por la presión, el jueves 26 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso sellos de clausura temporal al predio de 421 mil metros cuadrados, al constatar que se violó el cambio de uso de suelo y se dañó el ecosistema.

Tras eso, el senador del PAN exigió llegar hasta las últimas consecuencias, y dar con los responsables, ya que ningún delito es negociable ni debe quedar impune.

"La denuncia seguirá, lo que sigue es el aseguramiento del inmueble, fue un acto que reclamábamos, hay que citar a todas las partes involucradas... hay un delito ahí, hay una alteración del uso de suelo, del ecosistema, hay una alteración del medio ambiente", advirtió.

Pronatura Noreste coincidió con eso.

"No, nosotros no vamos a retirar la demanda, ya metimos amparos porque desde nuestra perspectiva hubo negligencia y hubo omisiones por parte de funcionarios, no se actuó precautoriamente, habiendo todos los indicios",expresó el representante de ese organismo, Mauricio de la Maza.

El senador pedirá que las autoridades comparezcan ante la Cámara Alta.

Esto debe sentar un precedente para que nunca más nadie agreda a los ecosistemas y menos cuando son zonas naturales protegidas, so pena de ser procesados por un crimen, el de ecocidio.