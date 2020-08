Exigen clientes de Banco Ahorro Famsa reembolso de su dinero

Un grupo de clientes del extinto Banco Ahorro Famsa protestó en busca de recuperar el dinero que tenían invertido en esa institución

13/08/2020 | 10:48 | Jesús Vargas

Nuevo León.- Los manifestantes se apostaron afuera de una de las mueblerías en donde la empresa tenía una sucursal bancaria localizada en el cruce de las avenidas Pino Suárez y Colón, en el Centro de Monterrey.

"Nos están cubriendo solo hasta 400 mil UDIS, nos dicen que nos formemos en tu lista de acreedores en el quinto lugar, nosotros no somos acreedores, ese es nuestro dinero, ellos engañosamente nos hablaban días antes para que viniéramos a renovar documentos".

El IPAB sólo cubre a los ahorradores hasta por un monto máximo promedio de 2 millones 600 mil pesos y bajo esta situación hay cerca de 2 mil 500 ahorradores.

"Nosotros somos regios, trabajadores, emprendedores, no tenemos porque estar aquí, es una injusticia, nadie da la cara, Don Humberto no da la cara, Don Humberto y su hijo no da la cara, por qué, hablen con nosotros de buena manera".

El monto de adeudo para ellos suma cerca de 9 mil millones de pesos en todo el país.

"¿Qué autoridad está persiguiendo a Banco Ahorro Famsa para recuperar el dinero perdido, el dinero robado?".

En días pasados protestaron afuera del Club Campestre, en el municipio de San Pedro, y afuera de la residencia de uno de los dueños de Banco Ahorro Famsa.