Exigen aclarar por qué hay más enfermos de influenza

06/12/2019 11:00 a.m.

Por: Olivia Martínez





Diputados del Congreso de Nuevo León exigieron a las autoridades de la Secretaría de Salud estatal explicar por qué el número de pacientes con casos de influenza aumentó casi un 300 por ciento, si aún no llega la temporada alta, que es la de invierno.



Alegaron que esto pudo ocurrir, entre otras cosas, por un fracaso en la campaña de vacunación y porque no se atendieron las medidas preventivas.



Los legisladores pidieron revisar si el presupuesto para el programa se aplicó o no.



El tema genera interrogantes que deben ser aclaradas pues va de p por medio la salud colectiva.



Los legisladores esperan respuestas.





