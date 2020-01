Exigen a Secretaría de Salud rendir cuentas por falta de vacunas

Tras las quejas de madres de familia sobre la falta de vacunas en los centros de salud, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso Local, Asael Sepúlveda, dijo que le pedirá cuentas al gobierno estatal

INFO7

Por: Olivia Martínez

Luego de las quejas de madres de familia sobre la falta de vacunas para los niños en los centros de salud, particularmente la Triple Viral, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso de Nuevo León, Asael Sepúlveda, dijo que exigirá cuentas al gobierno estatal sobre este desabasto.

El legislador local del Partido del Trabajo demandó subsanar esta situación cuanto antes.

"El resultado es el que se señala: que en una colonia desfavorecida hay un niño ardiendo en calentura que no tiene el medicamento suficiente porque no ha llegado, está en una bodega remota o algún burócrata no firma las autorizaciones correspondientes... vamos a pedirle a la Secretaría de Salud que nos informe dónde estamos parados, con datos reales", alegó.

El diputado lanzó un ya basta.

"El tema de las vacunas al que ustedes le han puesto la lupa no es de esta semana, ya en diciembre teníamos reportes de desabasto de vacunas, que no se habían comprado en cantidades suficientes, me refiero específicamente a la influenza, que ya en diciembre había desabasto, que no se hacía mucho ruido, pero sí había casos identificados de gente buscándola y no la teníamos", sostuvo. El desabasto tiene molestas a las madres de familia, pues ni siquiera les dicen cuándo tendrán las vacunas, sino que les piden regresar una y otra vez.

Puede interesarte...