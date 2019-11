Exige Chavarría al Congreso citarlo a comparecer

Dos días después de que fue señalado públicamente por amenazar y acosar a los empleados del Parque La Pastora, este jueves el exdirector de Parques y Vida Silvestre, Roberto Chavarría, acudió al Congreso Local y presentó por escrito una solicitud en la que exige ser citado en comparecencia para ejercer su derecho de réplica

Roberto Chavarría negó todas las acusaciones y señaló que la responsable de las muertes de los animales es la encargada del Zoológico, la médico veterinaria Judith Tallabs, quien fue, precisamente, la funcionaria que lo acusó de amenazar y acosar al personal.



A Chavarría se le señaló porque tras la muerte de la elefanta Pancha, ocultó los colmillos, lo que generó suspicacia por el alto valor comercial del marfil.

Además, en su gestión, que estuvo marcada por las irregularidades, comenzaron a suscitarse, una tras otra, la muerte de las especies.



El martes, en su comparecencia ante el Congreso Local, el nuevo director de la dependencia, Humberto Maldonado, denunció que cuando Chavarría estuvo no se siguió el protocolo con la jirafa Wookie, lo que finalmente habría contribuido a su muerte, pero el aludido lo rechazó.



Otra anomalía durante su gestión es que el Parque adquirió dos jirafas, pero a ese espacio solo llegó una.



Por cierto, Chavarría se refirió a la jirafa en términos muy amistosos.



Para ustedes murió una jirafa, para mí murió un amigo, todos los días sin excepción y lo digo así, malamente alguna vez critiqué a quien lloraba a un perrito que se le murió porque no había tenido perros, había tenido gatos nada mas, la jirafa era un amigo, platicaba con él, me gané su confianza, estaba todos los días al pendiente, todos los días, de lunes a lunes, sostuvo.

Casi, casi come de mi mano, dijo.

Negó que vaya a dirigir el desarrollo en la Presa El Cuchillo y dijo que no teme ser inhabilitado del servicio público por las presuntas anomalías.