Exhortan panista a exentar impuestos de hospedaje a doctores

Buscan otorgar beneficios al personal de salud que atienda casos de Covid19 en la entidad, luego de que autoridades les ofrecieran alojamiento provisional

Por: Yaressi Ortega

La autoridad estatal señaló que ofrecería alojamiento provisional al personal médico que estuviera atendiendo los casos de Covid19 en la entidad, por lo que ante dicha situación la diputada Marlene Benvenutti Villarreal, del PAN, propuso reformas a la Ley de Hacienda en el Estado para que a los profesionales de la salud se les condone el impuesto de dicho hospedaje.

Con esta iniciativa se busca incentivar al sector turístico, ya que han sido los hoteles los que han resultado afectados de manera seria en sus ingresos.

"Vamos a pedir a los hoteles que abran sus puertas y que aquellos que apoyen se les exentará hasta por doce meses el pago del Impuesto Sobre Hospedaje, es una muy buena manera de incentivar a los hoteleros.

"En Nuevo León siempre nos hemos distinguido por ser punta de lanza en muchos temas y este no es la excepción, tenemos que darle todo lo que está necesitando a nuestro personal médico y no podemos permitir lo que está pasando en otros estado; en México ya tenemos más de 350 casos de personal médico infectado y esto no puede pasar en Monterrey", comentó la panista.

La propuesta modificaría los artículos 180, 181, 182 y 183 de la Ley de Hacienda con el fin de exentar de manera total el Impuesto Sobre Hospedaje cuando el hotel aloje a personal médico e incluso trabajadores de limpieza de hospitales que brinden servicios ante la contingencia.

Además, se pidió que sea la Secretaria de Salud, quien se encargue de la sanitización de los hoteles que participen en este proyecto. Piden panistas exentar impuestos de hospedaje a doctores

