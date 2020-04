Exhorta PRI no bajar guardia en seguridad y protección ante pandemia

Buscan protección de policías y mayor trabajo para disminuir delitos en el estado

Por: Yaressi Ortega

La violencia que se tiene en Nuevo León no ha disminuido a pesar del aislamiento que se tiene derivado del COVID, por lo que el grupo parlamentario del PRI, a través del diputado Álvaro Ibarra, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para no bajar la guardia en el tema, así como equipar a los elementos con lo necesario para proteger su salud.

El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Publica, del Congreso dijo que la pandemia es el tema principal que preocupa a todos, pero es o no implica que se descuide la seguridad.

"El número de homicidios no se ha reducido, a pesar de las medidas de confinamiento que se han tomado; la violencia y los delitos como el robo a persona o a negocio no se detienen, por ese motivo no se puede detener la actividad de las policías en el Estado; no se debe relajar, por ningún motivo, la seguridad de los nuevoleoneses ante la crisis sanitaria que vivimos", comentó el diputado.

Por ello, exhortó a los tres niveles de gobierno con el fin de que protejan a los uniformados para que continúen brindado la seguridad a la ciudadanía.

"No debemos arriesgar la salud de los policías, ni la de sus familias al exponerlos al virus del Covid-19 sin ninguna protección, por ello, es urgente que las corporaciones de seguridad Federal, Estatal y Municipales, en nuestro Estado adopten las medidas sanitarias que dictan las dependencias del sector salud para que los elementos de las corporaciones de seguridad pública pueden salir a la calle a realizar sus actividades diarias", pidió.

Asimismo, dijo que desde el Congreso seguirán trabajando por dignificar el trabajo de los policías en la entidad.