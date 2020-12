Exhorta Manuel De La O a Federación para que vacunación contra COVID sea más rápida

Manuel de la O Cavazos, hizo un llamado a la federación para que se acelere el proceso de vacunación y se haga un mayor esfuerzo para que se puedan conseguir vacunas.

| 27/12/2020 | ionicons-v5-c 19:53 | Andrea Rodríguez |

Monterrey, Nuevo León.- El secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, hizo un llamado a la federación para que se acelere el proceso de vacunación y se haga un mayor esfuerzo para que se puedan conseguir vacunas.

Por lo que mencionó que es importante sumar esfuerzos del gobierno, en conjunto con la sociedad y la iniciativa privada.

"Me gustaría que existieran muchas vacunas en nuestro país y hay que hacer un gran esfuerzo para conseguirlas, sé que el gobierno federal está haciendo un gran esfuerzo pero hay que sumarnos todos, la suma de esfuerzos multiplica los resultados, hay que sumar a los gobiernos estatales, sumar a la iniciativa privada, sumar al sector privado y si sumamos esfuerzos multiplicamos los resultados.

"Somos casi 130 millones de mexicanos, somos muchísimos, aquí en Nuevo León somos un poquito menos de 6 millones de habitantes, son muchísimos para completar ese esquema de vacunación se requiere de una gran estrategia", apuntó De la O Cavazos.

Agregó que se han ido aplicando 3,000 vacunas por día, por lo que dijo se necesita una mejor estrategia y lleguen más vacunas pues, dijo, las que están llegando no son suficientes.

"Espero que lleguen más porque no son suficientes y hay que utilizar muchos más laboratorios y ser más rápidos, más eficientes para poder vacunarnos todos", agregó.

Ayer llegaron a Nuevo León más de 8,000 vacunas, sin embargo estas se encuentran almacenadas y no serán aplicadas en el estado pues serán trasladadas a Coahuila, por lo que el doctor señaló que le causa molestia que se tengan las vacunas aquí y no puedan utilizarse.

"Imagínense tener vacunas y no la aplicamos, eso a mí me molesta, y tengo que ser claro y decirlo, estamos en una pandemia, en una guerra, contra un enemigo invisible, tenemos el agua y estamos en el desierto sin agua y ahí está el estanque de agua y no lo podemos tomar en Nuevo León ni en otra parte.

"Hay una logística a nivel federal, van a ir llegando poco a poco pero sí estamos en una situación de guerra, una situación crítica... la que llegue inmediatamente hay que ponerse, no hay que hacer burocracia, el gobierno es lento, es obeso, es muy difícil de moverlo, tenemos que ser más rápidos u veloces que el virus", señaló el Secretario de Salud.