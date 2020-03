Exhorta Manuel González a Congreso a revisar suspensiones antes de dictamen

El Secretario General de Gobierno que las suspensiones que tiene en la Suprema Corte podrían impedir ejecutar la sanción

Noticias de hoy - 11/03/2020 10:31 a.m.

Por: Rosalinda Tovar

Tras darse a conocer que mañana el Congreso local podría resolver el dictamen para la sanción del gobernador y Manuel González, este pidió al Legislativo analizar los alcances de las suspensiones que mantiene en la Suprema Corte.

Este miércoles este medio reveló que el Congreso local podría concluir el primer paso para destituir a ambos funcionarios e inhabilitar los por seis meses, sin embargo algunas voces consultadas refirieron que esta sanción está "entrampada" por la resolución de la Suprema Corte.

El Secretario General de Gobierno sostuvo que los diputados deberían revisar las suspensiones que tiene tanto en dicho órgano como en el Tribunal de Justicia Administrativa para definir los alcances de éstos antes de emitir un dictamen.

"Se los hemos hecho ver a los diputados y vamos a esperar la relación y reacción sensata y prudente, me imagino que sería bueno que el poder legislativo le solicitará a la suprema corte la información sobre los alcances de la suspensión antes de discutir un dictamen" expresó.

Comentó que el viernes envió un escrito al Congreso en el que hace esta petición y acerca de si es factible respondió.

"Yo no tengo la capacidad para contestarle esa pregunta, yo lo que le digo es que existen suspensiones por parte de órganos jurisdiccionales que impiden que esto se lleve a cabo, siempre y cuando no se resuelva el fondo de la discusión de que ellos pueden establecer un procedimiento y si ellos son competentes o no" concretó el funcionario.