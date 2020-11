Exhiben 'caos' en manejos internos del IMSS

"Y de paso (también es afectado) el derechohabiente, ya que por toda esa mala organización atrasa todo proceso para que lleguen los insumos y medicamentos a los centros donde deben distribuirse a quien los necesita", señala la misiva.

Como responsables, en la carta se menciona al jefe de abastos y suministros, Abelardo Villarreal Hinojosa; al jefe de suministro de dicho almacén Antonio Vigil, y a la encargada del departamento de altas, Yen Lee Cázares.

Sin embargo, según fuentes al interior del IMSS, todos estos personajes en realidad son manejados por el chiapaneco Mauricio Humberto Zebadúa Santos, quien es el Jefe de Servicios Administrativos del IMSS desde el pasado mes de febrero y que anteriormente se desempeñaba como coordinador de abastecimiento y equipamiento de la misma delegación.

La carta resalta que en el almacén ubicado en la Avenida Manuel L. Barragán, todas las altas de los medicamentos del Sistema de Abasto Institucional (SAI) tienen equivocaciones, ya que no se capturan y verifican correctamente, lo cual pone en riesgo el abastecimiento al aceptar insumos sin papelería completa. Eso provoca que los camiones que los llevan a las unidades médicas esperen hasta cuatro días.

"Al no contar con dicha alta el proveedor viene por ella y ya está incompleta o simplemente no viene y esta nave está llena de insumos que no pueden salir, pero tampoco puede entrar, ya que no hay espacios", mencionan en la carta. Además señalan que la empresa "Sierra Madre" contratada para su distribución opera dentro de las instalaciones lo cual no está permitido y eso hace más difícil el trabajo.