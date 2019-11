Exalcalde de Salinas Victoria pide disculpas por agredir a policías de Apodaca

El exalcalde Heliodoro Treviño se dijo apenado por haber agredido a policías de Apodaca que lo interceptaron ebrio el martes por la noche

El Horizonte

Por: David Torres





En un video que subió a sus redes sociales, el exalcalde de Salinas Victoria, Heliodoro Treviño Gutiérrez, ahora conocido como #LordExAlcalde, se dijo apenado por haber agredido a policías de Apodaca que lo interceptaron ebrio el martes por la noche.

Según el ex edil, esa no es su manera habitual de tratar a la gente y arguyó que actuó así porque iba tomando cerveza.

"Francamente muy apenado, pero con muchas ganas de pedir una disculpa a todas las personas que pudieron sentir ofendidas o (sic) ofendidos; francamente quien me conoce sabe que no es mi forma de dirigirme a la gente, reconozco que se día venía tomándome una cervezas y seguramente eso derivó en tener una discusión acalorada", señaló.

#LordExAlcalde aprovechó para también culpar a los policías a los cuales no se dirige en su mensaje.

"Pero, créanme, también esa noche no fui la única persona que se equivocó más, sin embargo, yo asumo mi responsabilidad; me dirijo a ustedes para hacer esta disculpa y mi padre siempre me dijo: "cuando cometas un error, acéptalo para que no cometas otro", afirmó.

El pasado martes a las 11: 00 de la noche, Treviño Gutiérrez se lió a golpes con policías de Apodaca los cuales lo detectaron ebrio.

Por este motivo, el municipio dijo que lo había arrestado y le había decomisado su camioneta, sin embargo, El Horizonte publicó este viernes que fuentes afirmaron que eso nunca ocurrió pues Treviño Gutiérrez fue dejado en libertad y le siguió a la parranda hasta las 2:00 de la mañana en el bar "El Indio" y luego se fue a su casa de Escobedo; sin embargo, una vez que se filtró el video, fueron a llevar la camioneta al corralón para simular la detención.

Además, el exedil aparece en la nómina municipal con dos cargos y sueldos por $31,200 pesos al mes; las mismas fuentes indicaron que es aviador en ese municipio.

"En este momento yo reconozco y vuelvo a decirles que me disculpen francamente y, bueno, es el motivo por el cual me estoy dirigiendo a ustedes, no les quiero quitar más tiempo, espero me comprendan y que Dios los bendiga", expresó en su mensaje.