Evento del PAN se autorizó por ser democrático y no social, asegura Salud

En la rueda de prensa de actualización por el Covid-19, se le cuestionó al Secretario de Salud si se permitiría a algunos negocios abrir, en caso de que cumplan con las medidas sanitarias, tal y como las cubre el partido albiazul, a lo que respondió que no

| 07/01/2021 | ionicons-v5-c 16:09 | Rosalinda Tovar |

El Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos señaló que la elección interna que celebrará el PAN es no es un evento social sino democrático, por éso se autorizó que se realizara.

El pasado 31 de diciembre, el estado dijo que estarían prohibidas las reuniones políticas en domingo y solo se autorizaría hacerlas de lunes a sábado y en horario de 05:00 a las 20:00 horas como se hace con los negocios, sin embargo rompieron sus propias reglas, al dar paso a la elección interna del PAN que se realizará el 10 de enero.

En la rueda de prensa de actualización por el Covid-19, se le cuestionó al funcionario si se permitiría a algunos negocios abrir, en caso de que cumplan con las medidas sanitarias, tal y como las cubre el partido albiazul, a lo que respondió que no.

"No vamos a permitir que abran (negocios). El evento que van a tener de elecciones no es un evento social, es un evento democrático y yo no quiero que me metan en la grilla", sostuvo.

De igual forma, De la O reiteró que no tiene intenciones de contender por ningún cargo público por lo que exhortó a que no lo relacionen con la política.

"Yo no soy político, soy doctor, yo quiero hacer mi función bien cuidar la salud de los nuevoleoneses, eso es lo que quiero, imagínense que me vaya a un puesto y deje la pandemia"

"Cuando se mezcla política con salud se derrumba todo", apuntó.