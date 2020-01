Estudiantes exigen transparencia con #SeBuscanLasCuotas en Facultad de la UANL

Por: Rosalinda Tovar

Alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), encabezan una petición en la página change.org con el #SeBuscanLasCuotas para demandar que se resuelvan diversas problemáticas de servicio y condiciones de la misma.

Mediante un pliego petitorio, la comunidad estudiantil enfatiza que dado el desabasto en el suministro de agua, ineficacia en los procesos administrativos, falta de limpieza y calidad en los sanitarios, opacidad, denuncias de abuso sexual, entre otras, exigieron a los directivos dar certeza sobre estos aspectos.

Alexis Austria, vocero del movimiento, señaló que tienen padeciendo algunas de estas problemáticas desde hace varios semestres, y nombraron así a la petición, ante la falta de transparencia de la institución sobre que se está haciendo con lo que cobran de cuota interna.

"Varios de los problemas que escribimos en el pliego ya llevan tiempo por ejemplo, es acerca del tema de los baños, llevamos varios semestres sin jabón, ni los dispensadores, estaba la pura caja pero no tiene el aparato para dispensarlo", expresó.

"El otro problema grande que tenemos, es que somos la facultad que más paga, solo de cuota interna pagamos $5 mil pesos lo que en otras facultadas se paga entre mil a 2 mil pesos, somos de las facultades que mas paga para que no se vea reflejado este cobro", abundó el alumno.

Este viernes, Austria declaró en entrevista que ya fueron recibidos por el director de la institución Abraham Hernández Paz, el cual se comprometió a cumplir con las demandas, sin embargo, este día que ya recibieron la respuesta por escrito, quedaron algunos puntos inconclusos.

"Si estamos más o menos conformes, pero no nos responden a la parte de transparencia, lo que exigíamos es que esta sea más libre, porque debemos de escarbarle, otro problema que tuvimos los casos de acoso, y aquí dicen que es unigénero pero no proporcionan a quien referirnos; uno de los puntos que no viene es donde pedimos a que garanticen la impartición de clases y horarios asignados,", detalló.

La petición comenzó en la página el 27 de enero, la cual contó con 946 firmas y aún no será retirada, pues aunque ya hubo este acercamiento con los directivo de la facultad, todas las demandas no quedaron resueltas.