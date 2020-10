Al rol de mamá se le suma el de 'maestra' en tiempos de pandemia

| 05/10/2020 | ionicons-v5-c 10:52 | - Jesús Vargas |

Los cambios en el estilo de vida que ha traído la pandemia por Covid-19 han generado estrés en las personas.

"Es más complicado porque uno está impuesto de que lo dejabas en la escuela , uno se iba a trabajar y ya te desligabas de la escuela , ahorita no".

"Ellos agarran más confianza de que estamos con mi mamá, estamos en mi casa y pues no, él ya sabe que yo no soy su maestra, que yo no soy su mamá, yo lo conecto con las maestras con sus clases, le doy el material que ocupa, pero él tiene poner su atención, tiene que estar atento a las indicaciones de las maestras".