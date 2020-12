Estrategia no fue contraproducente: Manuel de la O

El funcionario señaló que realizó recorridos a diferentes horas del día viernes pero solo en un horario hubo concentración de personas, la cual después disminuyó.

| 05/12/2020 | ionicons-v5-c 21:00 | Elizaberth Cruz |

Pese a que las medidas impuestas por el Gobierno del Estado generaron caos y desorden en tiendas de conveniencia que cerraron este fin de semana, el Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, negó que fuera "contraproducente".



El funcionario señaló que realizó recorridos a diferentes horas del día viernes pero solo en un horario hubo concentración de personas, la cual después disminuyó.

"No resultó contraproducente", respondió al ser cuestionado "yo estuve haciendo personalmente los recorridos; sí a ciertas horas del día hubo una concentración importante de personas pero luego se relajo la gente, ya generamos conciencia en ella. En dos días que no van al súper y ellos pensaban que se va acabar el papel higiénico los productos de limpieza la fruta la verdura la carne. Son dos días no pasa nada", argumentó.

Dijo que estas medidas son impopulares y por ello las mantendrán y los mercados rodantes que no cumplan "vamos a utilizar a Fuerza Civil para suspender sus actividades tienen que acatarse a esas instrucciones todos parejos también tienen que suspender", dijo en la rueda de prensa.

Al menos este sábado, informó que hubo una reducción de movilidad en más de un 90 %.

En relación al comunicado hecho por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo respetar al organismo pero eso no evitaría que se retiraran las medidas.

"Respeto obviamente. Lo evaluó el departamento jurídico de la secretaría pero aquí, la Ley General de Salud es superior a todas las leyes y tenemos que cuidar la salud de todos los nuevoleoneses", argumentó el funcionario.

En el tema de los camiones informó que continuarán operando de manera "normal", aunque esta vez aceptó que sí existe un riesgo de contagio, pero según él, no como lo plantean.

"No he observado a nadie que vaya cantando o gritando, existe un riesgo pero no es un riesgo como lo han estigmatizado que es el transporte; no desviemos la atención. Sí hay riesgo en el transporte pero no es el único riesgo, ni es riesgo alto lo demuestran las encuestas de salud, las encuestas que hacen los medios de comunicación responsables", señaló