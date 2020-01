Por: Rosalinda Tovar

Aunque no está definido aún, como parte el proyecto de parque que se instalará en los terrenos que dejó el Penal del Topo Chico, el estado planea demoler el Palacio de Justicia en un futuro.

El secretario General de Gobierno, Manuel González, dijo que tras el comienzo de la demolición del centro penitenciario, buscarán ampliar la obra, al retirar los juzgados del lugar.

"Estamos en pláticas con la Fiscalía y con el Tribunal Superior de Justicia, y en un futuro vamos a demoler el edificio del Palacio de Justicia para que quede todo el parque abierto con el edificio del Archivo General al frente", señaló.

El funcionario mencionó que por el momento como ancla el Archivo General del Estado junto con jardines, contempla 8.5 hectáreas.

González apuntó que al retirar a las personas privadas de su libertad, ya no tiene caso que el Palacio de Justicia siga ahí, no obstante, por el momento permanecerá igual hasta que no se defina un área donde re-ubicarlo.

"Por lo pronto ahí se van a quedar. Debe quedar listo esto para que ellos encuentren un lugar, donde nosotros vamos a apoyar para construir en no más de un año, pero no hay nada todavía", subrayó.

"Ya no tiene sentido que estén ahí, porque ya no hay penal; entonces hay que llevarlos a donde hay ppl´s" concretó.

Agregó que hacer el traslado de los personas privadas de su libertad hacia los juzgados implica un riesgo y vigilancia, por lo que esta medida solucionaría la operación de los mismos.