Estado descarta casos de coronavirus en Nuevo León

Por: Alberto Vásquez

Nuevo León está libre de COVID-19 al menos hasta el momento, según lo aseguro Manuel González, esto luego de que fueran descartados los primeros 5 casos sospechosos de esta enfermedad.

González Flores explicó que mientras no haya una confirmación plena de alguno de los casos, Nuevo León seguirá estando libre de esta enfermedad, sin descuidar en ningún momento las medidas de prevención.

"Hasta este momento no tenemos ningún caso confirmado de esta enfermedad, no quiero adelantar ninguno, mientras no exista ninguno confirmado no quiero que tengamos preocupada a la ciudadanía, la realidad es que no hay ningún caso, ninguno confirmado en ningún sentido, prefiero yo comentarles en el sentido positivo, no hay ninguno conformado."señaló Manuel González.

La noche de este miércoles trascendió que hay al menos 4 casos más de sospechosa del coronavirus, sin embargo solo se ha manejado como casos de sospecha en los que se está trabajando con los exámenes correspondientes para descartar o confirmar alguno de estos y darle el seguimiento necesario en el caso de que resultara positivo.

Los 5 casos anteriores de sospecha por hacer estado en Oriente y el Europa, hasta ahora ya han sido descartados, toda vez que los resultados de los exámenes han resultado negativos.