Estado asegura que mañana habrá más camiones para usuarios

Al reconocer que los camiones si van llenos, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón afirmó que a partir de mañana habrá más unidades, y llamó a los transportistas a sacar todas con las que cuentan, ya que dijo no hay razón para tenerlas detenidas

| 29/10/2020 | ionicons-v5-c 16:46 | Rosalinda Tovar |

Tras ser cuestionado si se aumentarán medidas en el transporte público ante las aglomeraciones, el mandatario nuevamente negó que los contagios sean por esta vía y añadió que si éstos van saturados es porque hay gente que está saliendo sin ser necesario.

"No estoy defendiendo a nadie esa es la realidad, si la gente se deja de mover sin necesidad no tendríamos los camiones llenos, por eso les pido que dejemos de movernos si no hay necesidad"

"Mañana van a echarse a volar más camiones, entiendo a los empresarios del transporte pero también los llamo a que saquen todos los camiones, sé que no es negocio en este momento, nada lo es; pero todos tenemos que sacrificar algo", expresó.

El mandatario resaltó que los transportistas deben tener solidaridad, tal y como sucedía cuando los usuarios pagaban los incrementos en las tarifas, por lo que les solicitó no usar el ´chantaje´ como medida de presión.

"Dejemos de pensar en las ganancias extraordinarias confio en que les llame el sentimiento de ayudarle a la gente. No es momento de subir una tarifa no me condicionen a eso, miles de personas no tienen trabajo"

"No podemos ahorita estarnos chantajeando entre nosotros", precisó.

Mientras que al Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos se les cuestionó si aplicarían sanciones a los transportistas que no respeten el número de pasajeros, pregunta que evadió al solo responder que vigilarán que usen cubrebocas, además de insistir que los contagios son en las reuniones.

"Reforzaremos las medidas sanitarias en el sistema de transporte, es conveniente que no ingrese ningún pasajero al camión sin cubrebocas"

"El virus está en todas partes, los eventos sociales es donde se nos han incrementado el número de pacientes contagiados" afirmó.