Escobedo refuerza operativos sanitarios en negocios por compras navideñas

Los negocios que llevan a cabo los requisitos sanitarios reciben un distintivo con el que se reconoce su cumplimiento

| 21/12/2020 | ionicons-v5-c 16:00 | Andrea Rodríguez |

Nuevo León.- Ante las compras navideñas de último momento y el aumento en el flujo de compradores, el municipio de Escobedo reforzó los operativos en negocios para cuidar que se respeten las medidas sanitarias y evitar aglomeraciones.

Es personal de Protección Civil Municipal, junto con la Dirección de Comercio, quienes recorren las zonas comerciales para supervisar que en los establecimientos se mantenga la sana distancia y se use correctamente el cubrebocas.

Además, para que se utilicen tapetes sanitizantes, se aplique gel antibacterial y se mida la temperatura en los accesos.

A los establecimientos que realicen los protocolos sanitarios, se les coloca un distintivo de "En Escobedo te Queremos Seguro", que forma parte del programa que reconoce a los negocios cumplidos.

Contrario a ello, en los negocios que no se obedecen los protocolos, las autoridades llevan a cabo un apercibimiento con los gerentes o encargados; mientras que a las personas que no usan cubrebocas o no lo portan adecuadamente se les hace un exhorto para que lo utilicen de forma correcta.

Durante la pandemia, la administración ha mantenido este tipo de inspecciones a negocios, y fue hasta el mes de junio que para ofrecer espacios de trabajo y consumo seguros, el municipio inició la clasificación de negocios que operan bajo los protocolos sanitarios, con el distintivo "En Escobedo te Queremos Seguro".