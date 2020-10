Acusa 'Bronco' que AMLO no le ha mandado recursos tras destrucción por 'Hanna'

El mandatario añadió que tampoco llegaron recursos para los hospitales y vagones del Metro

MONTERREY.- Tras señalar que no se trata de confrontar al gobierno federal sino de remarcar lo que no se está haciendo bien, Jaime Rodríguez reveló que aún no ha recibido el apoyo con el que se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, por los daños del paso de la tormenta “Hanna”.

El mandatario subrayó que a este recurso, se suman otras partidas para diversas obras donde se esperaban recursos de la federación, y que tuvo que sortear su administración.

“No ha llegado -él dijo- tú te acuerdas dijo ‘va a llegar’ pero no ha llegado”.

“No llegó dinero para el penal y lo terminamos; no llegó el dinero para los hospitales y los terminamos; no llegó el dinero para los vagones del metro y ya vienen en camino; eso fue lo que yo hablé con el presidente, entiendo que trae dificultades financieras , pero espero que nos lo dé”, apuntó.

El gobernador hizo un llamado al ejecutivo federal para que a la brevedad atienda esta problemática, pues el se comprometió a cubrir esa necesidad, ya que se requiere para el bienestar de la ciudadanía.